مفاجأة غير متوقعة في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، وذلك عن عُمر بلغ الـ 86 عامًا، حيث إن الديوان الأميري قام بنعيه وإعلان وفاته قائلاً “ببالغ الحزن، نُنعي جميع الشعوب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، وفاة المغفور له الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، الذي انُتقل إلى رحمة الله تعالي ظهر يوم السبت”، هذا وتولي الشيخ نواف إمارة دولة الكويت في شهر سبتمبر من عام 2020 خلفًا لأخية الشيخ صباح الأحمد الصباح.

سبب وفاة أمير الكويت

وأوضح الديوان الأميري في الكويت، ببيان سابق عن أمير الكويت الشيخ نواف خضع مؤخرًا إلى بعض الفحوصات الطبية خارج البلاد لألكثر من مناسبة، إثر تعرضه إلى وعكة صحية أدخلته إلى المستشفى ومن ثم أدت إلى وفاته، فضلاً عن أن الأمير كان له مهام وأدوار بارزه داخل وخارج الكويت، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية التي رطبته بالدول العربية والأجنبية، ليستمر حكمه 4 سنوات منذ عام 2020.

شاهد.. تأثر رئيس مجلس وزراء #الكويت الشيخ #أحمد_النواف أثناء إلقائه لخطاب نعي والده أمير البلاد #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/z3oXUnN8dp — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) December 16, 2023

تولي ولي العهد شؤون البلاد

وفي هذا قام الجهات المختصة في الكويت، بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر البالغ من العمر 83 عامًا، من أجل ممارسة اختصاصات الأمير، وأكد وزير شؤون الديوان، الشيخ محمد الصباح، أن ولي العهد سيقوم بممارسة بعض الإختصاصات الدستورية للأمير بصفة مؤقتة إلى أن يتم ترشيح أميرًا جديدًا للبلاد، هذا وأن ولي العهد كان مؤخرًا باستخدام بعض صلاحيات الأمير التي من بينها تعيين الحكومة الأخيرة في شهر يونيو 2023.