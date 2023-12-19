“منصة مصر الرقمية” خطوات ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين 2023// شروط ضم أفراد الاسرة

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات إضافة أفراد الأسرة إلى البطاقات التموينية من خلال منصة مصر الرقمية والتي تتيح لحاملي البطاقة نقل أبنائهم من بطاقة إلى أخرى في حالة استيفاء شروط نقل الأفراد بين البطاقات وتحديداً الاسم يجب إضافتها إلى بطاقة أخرى على نظام مدعوم.

خطوات ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين

حددت البوابة الرقمية المصرية عدة خطوات لإدراج أفراد الأسرة على البطاقة التموينية وفيما يلي أهمها:

يجب عليك الدخول إلى رابط بوابة التموين الرقمية المصرية من هنا.

ثم اختيار خدمة إضافة أفراد الأسرة والضغط على أيقونة “بدء الخدمة”

وبعدها ستظهر كافة أسماء الأفراد الموجودة على البطاقة التموينية.

ثم انقر فوق أيقونة “المزيد من أفراد العائلة من المستوى الأول

وبعد النقر فوق “الموافقة على الشروط” سيتم إضافة المزيد من أفراد العائلة من المستوى الأول في الموقع المحدد.

سيتم عرض جميع البيانات عند إدخالها لذا يجب عليك التحقق من جميع البيانات بعناية.

في حالة التعديل انقر فوق أيقونة التحرير.

ومن ثم الضغط على أيقونة “التالي .

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تتبع التسلسل.

شروط ضم أفراد الأسرة

وزارة التموين والتجارة الداخلية تحدد شروط إدراج أفراد الأسرة في البطاقة التموينية وأهم الشروط هي كما يلي: