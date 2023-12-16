“من هنا” رابط نتائج انتقاء مباراة التعليم الأولي بالتعاقد 2023-2024 وشروط القبول

أعلنت وزارة التعليم والوطنية في دولة المغرب عن فتح باب التقديم لجميع الراغبين في التقدم للحصول على وظيفة مدرس، في أكثر من تخصص من المواد التي تحتاج إاليها المدارس، ويبحث الكثير من الناس والمتقدمين على هذه المباراة عن طريقة معرفة نتائج إنتقاء مباراة التعليم الأولي بالتعاقد 2023_2024

رابط نتائج إنتقاء مباراة التعليم الأولي لعام 2023_2024

يمكنك الدخول على هذا الرابط والحصول على نتائج القوائم التي تم قبولها من المتقدمين على الوظيفة، فقد تم فتح باب التسجيل يوم 24 من نوفمبر حتى شهر ديسمبر لعام 2023، فتكمن خطوات الدخول على رابط نتائج إنتقاء القوائم لهذا العام عن طريق إتباع هذه الخطوات سوف تحصل على النتيجة بكل سهولة ويسر وهذه الخطوات هي:

الدخول على موقع وزارة التعليم والوطنية في المغرب الإلكتروني .

اختر نتائج الانتقاء الاولي لعام 2023 .

سجل البيانات التي يجب عليك إدخالها.

أنقر على زر عرض النتيجة حتى تظهر لك.

شروط للقبول في هذه المباراة

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية المغربية.

لا يجب ان يتعدى عمر المتقدم 30 عاما.

لابد ان يتحلى المتقدم بحسن السلوك وذو شهادة أخلاقية.

أن يكون لديه تخصص واضح مطلوب .

من خلال هذه الخطوات البسيطة سوف يبحث كل متقدم عن نتيجته من خلال المنصة الإلكترونية بسهولة دون الذهاب لوزارة التربية والوطنية فى دولة المغرب مما يوفر عليه وقت ومجهود كبير.