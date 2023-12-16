“بعد الزيادة الجديدة“ جدول رواتب الموظفين بالحكومة 2023.. شوف مرتبك وصل كام؟

يتساءل العديد من العاملين والموظفين حول جدول رواتب العاملين بعد الزيادة، لذلك قامت وزارة المالية بالتوضيح عن زيادة رواتب العاملين لدى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما أن تلك الزيادة تم اعتبارها بداية من شهر أكتوبر 2023، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول رواتب موظفي الحكومة بعد الزيادة

أوضحت وزارة المالية عن زيادة رواتب موظفي الحكومة والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

السادسة 4000 جنيه.

الخامسة 4500 جنيه.

الرابعة 5000 جنيه.

الثالثة 5500 جنيه.

الثانية 6000 جنيه.

الأولى 6500 جنيه.

مدير عام 8000 جنيه.

العالية 9000 جنيه.

الممتاز 11000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

كما صرحت الوزارة عن حساب الأجر المتوسط للموظف يتم بداية من 1 ٱكتوبر وحتى 30 سبتمبر والذي يضاف إليه العلاوات التدريبية والتشجيعية بالإضافة إلى علاوات الترقية.

ووفقا للقانون رقم 172 لعام 2023 أنه يتم صرف الأجر المكمل للموظفين من 30 سبتمبر والذي يحتوي على كل ما تقاضاه الموظف من بدلات ومكافآت وجميع المزايا المالية أي إن كان مصدر تمويلها، الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون رقم 148 أنه يجب على صاحب العمل تحمل جميع الأعباء التأمينية المتعلقة بالموظف.

يتم صرف علاوات غلاء المعيشة للموظفين العاملين بالدولة وذلك وفقا للقانون رقم 172 عام 2023، بالإضافة إلى صرف منح ومعاشات استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وذلك ما نص عليه القانون رقم 166 لعام 2022.