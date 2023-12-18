أخبار التعليم

“من هنا” رابط استخراج الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية 2023 – 2024

eslamayaمنذ 54 دقيقة
0
رابط استخراج الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية 2023 – 2024

تعتبر الدراسة والتعليم من أهم الأشياء التي يهتم بها الكثير من الناس في جميع دول العالم، كما أنها ترفع من شأن هذه الأمم، لذلك وفرت مؤسسات التعليم في تونس منصة إلكترونية مهمة جدا لمتابعة الطلاب والطالبات من خلالها، وهو الفضاء الرقمي لمنصة مدرستي الذي يوفر عليك الجهد وعدم الذهاب للمؤسسات التعليمية و إضاعة الوقت في قطع المسافات إليهم.

منصة الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

هي منصة إلكترونية طرحتها وزارة التربية والتعليم في دولة تونس لكي تساعد أولياء أمور طلاب المدارس الابتدائية في متابعة أولادهم من ناحية الحضور في المدرسة الخاصة بهم، والواجبات المفروضة عليهم وجميع ما يخص العملية التعليمية، مما يسهل عليهم معرفة ما يخص تعليم أولادهم دون الذهاب إلى المؤسسات التعليمية.

رابط الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية والدخول إليه

هناك بعض الخطوات التي تساعدك في متابعة سير العملية التعليمية لأولادك وهذه الخطوات هي:

هذه الخطوات السهلة والبسيطة ساعدت الكثير من أولياء الأمور على متابعة سير العملية التعليمية لأولادهم دون بذل جهد وعناء، وهذه خاصيه مميزة وفرتها وزارة التربية والتعليم في دولة تونس.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
eslamayaمنذ 54 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى