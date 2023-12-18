“من هنا” رابط استخراج الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية 2023 – 2024

تعتبر الدراسة والتعليم من أهم الأشياء التي يهتم بها الكثير من الناس في جميع دول العالم، كما أنها ترفع من شأن هذه الأمم، لذلك وفرت مؤسسات التعليم في تونس منصة إلكترونية مهمة جدا لمتابعة الطلاب والطالبات من خلالها، وهو الفضاء الرقمي لمنصة مدرستي الذي يوفر عليك الجهد وعدم الذهاب للمؤسسات التعليمية و إضاعة الوقت في قطع المسافات إليهم.

منصة الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

هي منصة إلكترونية طرحتها وزارة التربية والتعليم في دولة تونس لكي تساعد أولياء أمور طلاب المدارس الابتدائية في متابعة أولادهم من ناحية الحضور في المدرسة الخاصة بهم، والواجبات المفروضة عليهم وجميع ما يخص العملية التعليمية، مما يسهل عليهم معرفة ما يخص تعليم أولادهم دون الذهاب إلى المؤسسات التعليمية.

رابط الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية والدخول إليه

هناك بعض الخطوات التي تساعدك في متابعة سير العملية التعليمية لأولادك وهذه الخطوات هي:

يدخل ولي الأمر على رابط الفضاء الرقمي الخاص بولى الأمر أو رابط الفضاء الرقمي الخاص بالتلميذ.

يختار الصف الدراسي المناسب له.

يقوم بكتابة اسمه وكلمة السر الخاصة به.

الضغط بعد ذلك على أيقونة استخلاص معلوم تريم.

ملأ جميع البيانات المطلوبة منك.

أضغط على طباعة.

قم بطباعة الوصل عند الضغط على طباعة .

يتم دفع الرسوم عبر الإنترنت .

هذه الخطوات السهلة والبسيطة ساعدت الكثير من أولياء الأمور على متابعة سير العملية التعليمية لأولادهم دون بذل جهد وعناء، وهذه خاصيه مميزة وفرتها وزارة التربية والتعليم في دولة تونس.