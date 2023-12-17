“هتبني لأولادك وأحفادك”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة في قانون البناء الجديد 2023 في القرى والمدن

أغلقت الحكومة المصرية من فترة باب تراخيص البناء ولكنها قامت هذه الأيام الإعلان عن إعادة فتحه مرة ثانية في عدد من المحافظات والمدن والقرى موضحا الرسوم التي يجب على المواطنين دفعها من أجل الحصول على هذا الترخيص لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الرسوم وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن رسوم تراخيص البناء الجديدة الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تقوم الإعلان عن هذه الرسوم والتي جاءت على النحو التالي:

رسوم الموافقة الأولية والتي تقدر بمبلغ مالي لا يتجاوز 2000 جنيه مصري كحد أقصى يقوم المواطن دفعها وذلك من أجل الحصول على الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم كافة البيانات والمتطلبات الضرورية من أجل اعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

رسوم الفحص والاعتماد والخدمات حيث يدفع المواطن مبلغ لا يزيد عن جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى التي لها صلة بمشروعات التقسيم.

رسوم البناء والتي تختلف وفقا لكل من نوع البناء وموقعه حيث تشمل هذه الرسوم على كل من رسوم المكتب الهندسي، أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء، رسم تحسين بقيمة جنيه لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض، رسم تصاريح الهندسة بقيمة 700 جنيه، 200 جنيه شهادة متغير المساحة وفقا للمساحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الأوراق التي يجب على الأشخاص إحضارها من أجل استخراج تراخيص البناء والتي من أبرزها ما يلي: