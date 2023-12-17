لأصحاب المعاشات هتلعبوا بالفلوس لعب”.. زيادة المعاشات 2024 ل 20% بداية من شهر يناير ..هي دي الاخبار

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين المتقاعدين عن مقدار هذه الزيادة وموعد صرفها وهو ما سيكون حديث مقالنا اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة المعاشات 2024

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اللواء جمال عوض أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ينص على تحريك كل من الحد الأدنى والأقصى للمعاشات واجور الاشتراك التأميني التي تتم في يوم واحد من شهر يناير كل عام.

وأوضح سيادته أنه سوف يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يوم 1 من شهر يناير 2024 مؤكدا على أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيه مصري والذي سوف يصبح في يناير 2024 مبلغ 1300 جنية بزيادة قدرها 195 جنية بينما يصبح الحد الأقصى للمعاشات في شهر يناير 10000 جنية مصري بدلا من 8720 جنيه بزيادة قدرها 1280 جنية مصري.

وأشار سيادته أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 فإن المادة رقم 35 تنص على زيادة المعاشات كحد أقصى بنسبة 15% كل سنة وذلك يوم 30 يونيو كل عام على أن يتم في بداية يوليو صرف الزيادة الجديدة وعلى ذلك فإنه من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في يوم 1 يوليو 2024 في حاله لم يتم اصدار اي قرار تبكير موعد صرفها مثل هذا العام.

أماكن صرف المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم من خلالها وهذه الأماكن تمثلت في الآتي: