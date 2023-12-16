إعلان نتائج الانتقاء الاولى لمباراة التعليم 2023 بالتقاعد في المغرب كل المناصب.. تعرف على التفاصيل

يتساءل الأشخاص الآن على نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم بالساعات الماضية، فهم بحاجة للاستعلام عن اللوائح الخاصة بالمقبولين، الذين قد اجتازوا الاختبارات الكتابية بمباراة التعليم بالمغرب، وذلك بعد ما قد تم تداول أخبار متعددة تؤكد على إعلان نتيجة الانتقاء يوم الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر طبقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التربية الوطنية بالمغرب، وبالتالي يمكن للجميع الآن الإطلاع على تفاصيل ذلك.

نتائج الانتقاء الاولى لمباراة التعليم

وزارة التربية الوطنية عن المباريات الخاصة بولوج المراكز الجهوية في المهن التربوية بالدرجة الثانية بإطار أساتذة الابتدائي والتعليم الثانوي، والجميع يترقب التعرف على أسماء الأشخاص المرشحين للحصول على الفرص الوظيفية، ويشارك بالعملية التعليمية تلك المباريات تكون تحت إشراف الوزارة للمحافظة على المصداقية والشفافية لهذه المباريات، والوزارة أوضحت بل أن هناك رابط يتم استخدامه حتى يتعرف الأشخاص على النتيجة، وإليكم الرابط وهو كالآتي:

أولًا يجب الدخول لموقع وزارة التهذيب الوطني.

اختار نتائج الانتقاء الاولى.

ينشر لك كشوف بأسماء الأشخاص المرشحين في الاختبارات الكتابية داخل كل ولاية.

ظهور نتائج لوائح المقبولين في مباراة التعليم عام 2023

أتاحت وزارة التربية الوطنية للتسجيل بمبادرة التعليم منذ يوم 24 نوفمبر، تلك التي استمرت ايه التاسع من ديسمبر 2023، وإعلان النتائج كان يوم أمس الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر 2023، ومن حق الأشخاص أن يقدموا طعون على هذه النتائج الرابع عشر من ديسمبر الحالي، وإليكم تفاصيل المناصب حسب كل منطقة وهي كالآتي:

جهة طنجة بها 2184 منصب.

الرباط يتواجد بها 2826 منصل.

أما عن مراكش يوجد بداخلها 2503 منصب.

سوس ماسة تحتوي على 1326 منصب.

مناصب البيضاء الذي تعبر من الجهات الأكثر احتياجًا بها 3888 منصب.

جهة العيون تعد الأقل في المناصب 216 منصب.

أما عن منطقة فاس مكناس بها ما يقارب من 1730 منصب.

شروط الترشح لمباراة التعليم

وزارة التربية الوطنية الشروط التي يجب أن تتوفر بأستاذ التعليم الابتدائي والثانوي أو حتى مختص الإدارة والاقتصاد، وإليكم شروط الترشح وهي كالآتي: