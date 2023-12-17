2 كيلو ب 27 جنية”.. بشري سارة لأصحاب بطاقات التموين قرار مفاجي من رئيس شركة الدلتا للسكر
أوضح رئيس شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية من وقف تصدير السكر الأبيض على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالحكومة لمدة ثلاثة أشهر قرار هام جدا ويصب في مصلحة المواطن وذلك بعد أزمة السكر التي شهدتها البلاد الفترة السابقة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف أكثر على هذا القرار بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
قرار وزير التموين
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه سوف يتم ضخ ما يزيد عن 30 ألف طن من السكر الأبيض للمواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية مشيرا على أن المواطن المفيد في بطاقة التموين سوف يحصل على عدد 2 كيلو من السكر البيض بسعر 12.60 جنيه مصري للكيلو الواحد بسعر 27 جنية لعدد 2 كيلو جرام من السكر وهو السعر المدعم.
وأكد سيادته أن الدولة بدأت بالفعل من استيراد السكر المكرر الأبيض الجاهز ليتم ضخه للتجار مناشد التجار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي قامت الدولة وضعها.
أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.