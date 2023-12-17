2 كيلو ب 27 جنية”.. بشري سارة لأصحاب بطاقات التموين قرار مفاجي من رئيس شركة الدلتا للسكر

أوضح رئيس شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية من وقف تصدير السكر الأبيض على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالحكومة لمدة ثلاثة أشهر قرار هام جدا ويصب في مصلحة المواطن وذلك بعد أزمة السكر التي شهدتها البلاد الفترة السابقة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف أكثر على هذا القرار بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

قرار وزير التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه سوف يتم ضخ ما يزيد عن 30 ألف طن من السكر الأبيض للمواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية مشيرا على أن المواطن المفيد في بطاقة التموين سوف يحصل على عدد 2 كيلو من السكر البيض بسعر 12.60 جنيه مصري للكيلو الواحد بسعر 27 جنية لعدد 2 كيلو جرام من السكر وهو السعر المدعم.

وأكد سيادته أن الدولة بدأت بالفعل من استيراد السكر المكرر الأبيض الجاهز ليتم ضخه للتجار مناشد التجار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي قامت الدولة وضعها.

أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي: