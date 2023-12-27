“تعرفي معنا” العلامات الهامة لـ تطور مهارات الأطفال منذ مولده

تطور مهارات الأطفال، يعد إطعام الطفل لنفسه من المهارات الذي يكتسبها وتتنوع المهارة من طفل إلى أخر حيث ورد عن الخبراء وأطباء الأطفال أن الطفل يكون مستعد دائما لاكتساب هذه المهارة من عمر ال 8 شهور وذلك يرجع لتطوير مهاراته الحركية في هذا العمر لذلك يبدأ في التحكم في أعصاب اليدين والأصابع والعضلات ويحدث له العديد من التغيرات في هذا العمر لذلك يبدأ بمسك الأشياء والتحكم بها.

تطور مهارات الأطفال

يمر الطفل بالكثير من المراحل التي تزيد من قدرته تطور ومنها مهارة الأكل لذلك يبدأ تطور هذه المهارة عند الطفل كالتالي:

في عمر 8 أشهر بدأ الطفل بالصعود والجلوس على كرسي الطعام بمفرده وبدأ يأكل بيديه ويوزع الطعام حوله وفي عمر 9 أشهر كانت قدرته على التحمل تصل إلى النقطة التي بدأ فيها بإمساك الزجاجة.

سوف تزيد الأعصاب في يديه.

رفع الزجاجة إلى فمه ليشرب ثم أنزلها عندما انتهى.

في عمر 10 و 11 شهرا بدأ في حمل الملعقة ومحاولة شرب الماء.

استخدمي الملعقة لتناول الطعام فمنذ عمر السنة يأكل الطفل بمفرده بشكل أساسي أما في عمر 16 شهرا فيستطيع الطفل استخدام الملعقة بشكل أفضل ووضع الطعام في الفم وقد يتساقط بعض الطعام.

في سن العامين يصبح الطفل قادرا تمامًا على تناول الطعام بشكل مستقل مع العائلة.

الأطعمة التي يمكن للطفل البدء في تناولها بمفرده

بعد معرفة الوقت المناسب لطفلك لإطعام نفسه من السهل أن يبدأ طفلك بتجربة بعض أنواع الأطعمة ومنها: