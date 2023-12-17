“الموظفين طايرين من الفرحة”.. قانون العمل الجديد رفع سن المعاش ل 60 + مكافأة نهاية الخدمة عام للموظفين القطاع الحكومي والخاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رفع سن المعاش للموظفين ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عاما لهذا يرغب عدد كبير من العاملين بالدولة معرفة الكثير من المعلومات عن هذا القرار وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال.

رفع سن المعاش

تحرص الحكومة المصرية دائما على إصدار قرارات تصب في مصلحة المواطنين وذلك من أجل مساعدتهم على أعباء الحياة وغلاء المعيشة، ومن بين هذه القرارات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية رفع سن المعاش للموظفين ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عاما حيث أوضحت الحكومة أن سن المعاش بعد الزيادة سوف يصبح كالآتي:

● سيصبح سن المعاش 60 عاما في عام 2023.

● سوف يصبح سن المعاش في عام 2023 هو 61 عاما.

● سوف يتم رفع سن المعاش ل62 عاما في عام 2031.

● سوف يصبح سن المعاش في عام 2040 هو 65 عاما.

مكافأة نهاية الخدمة

تقوم الحكومة المصرية على تشجيع كل من الموظفين والعاملين بالدولة وذلك من خلال منحهم مكافأة نهاية الخدمة والتي يستطيع أن يحصل عليها الموظف بعد بلوغة سن التقاعد الذي قام قانون العمل الجديد تحديده بسن الستين عاما والتي تكون قيمتها أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من الخدمة وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وأكد قانون العمل الجديد عن أن هذه المكافأة يستحق الموظف أن يحصل عليها عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 عاما وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا العمر.