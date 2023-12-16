شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1445 وحالات استحقاقها للدعم منفردة

يضع الضمان الاجتماعي المطور شروط للمستفيدين، يجب أن تنطبق على جميع المستفيدين حتى يستحقوا الدعم المقدم من الضمان المطور، ومن هذه الشروط التي وضعها هي شروط استحقاق المتزوجة الدعم في حالة إذا تطابق عليها شروط النظام، ومن خلال مقالنا نبين لكم شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة، وكيف تحصل على الدعم بصفة أسرة مستقلة، وضعت هذه الشروط مساعدة للمرأة بشكل عام وللمتزوجة خصوصا لما تجده المرأة في هذه الحالة من حاجة للدعم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط لاستحقاق المتزوجة دعم الضمان المطور تشتمل هذه الشروط على التالي:

تكون المرأة سُعُودية الجنسية. يشترط الإقامة الدائمة في المملكة ولمدة عام على الأفل قبل تقديم الطلب. الدخل المحتسب للأسرة يكون أقل من الحد المانع للضمان المطور. كما يشترط أن تلتزم بمتطلبات وزارة الموارد البشرية في التعليم والصحة والتأهيل والتوظيف. لا يكون لديها أصول وممتلكات غالية الثمن. ويشترط أيضا ألّا تكون ساكنة في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة السُّعُودية.

عند استيفاء هذه الشروط تستحق المرأة المتزوجة أن تحصل على الدعم بصفة تابع لزوجها، ولكن هناك حالات تستحق المرأة أن تحصل على الدعم بمفرها كما سنبين.

ما هي الحالات التي تسجيل المرأة المتزوجة فيها بصفة أسرة مستقلة؟

يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على دعم الضمان بصفة مستقلة في الحالات التالية:

في حالة الطلاق، يمكن أن تحصل على دعم الضمان للمطلقات.

وعند وفاة الزوج، مع وجود أبناء سعوديين، في هذه الحالة تستحق الدعم بصفة أرملة وفقا لشروط الضمان.

عند توافر هذه الأمور فان المرأة تحصل على الدعم، والذي يحدد مقدرة طبقا لعدد أفراد الأسرة.