الحكومة تعلن عن لغة جديدة تدرس في جميع المدارس الحكومية بداية من العام المقبل

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي توقيع مذكرة تفاهم مع سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ميشيل كواروني من أجل إدراج تدريس اللغة الإيطالية في كافة مدارس جمهورية مصر العربية ابتداء من الصف الأول الإعدادي حتى المرحلة الثانية وهذا بهدف تطوير منظومة التعليم، لهذا يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن هذا القرار وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تدريس اللغة الإيطالية في مدارس القاهرة الحكومية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عن أنه ابتداء من العام الدراسي الجديد 2024/2025 فإنه سوف يتم تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بدأ من الصف الأول الإعدادي، مشيرة على أن الطالب يقوم اختبار المادة التي يرغب في دراستها كمادة ثانية من ضمن قائمة اللغات الأخرى وذلك من أجل أن يحصل على المهارة اللازمة التي تمكنه في مواكبة سوق العمل كما أكدت الوزارة أن تدريس اللغات الأخرى للطلاب في سن صغير أفضل كثيرا من تدريسها في سن كبير.

تدريس اللغة الإيطالية بالمدارس

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتعاون مع الجانب الإيطالي من أجل إضافة اللغة الإيطالية إلى اللغات التي يتم تدريسها في مدارس جمهورية مصر العربية وخاصة في مجال التعليم الفني عن طريق المدرسة الفندقية التي تتواجد بالفيوم مشيرا على أنه سوف يتم تدريس اللغة الإيطالية بها كلغة أجنبية أولى مؤكدا أنه سوف يتم التعاون أيضا مع مدرسة الدون بوسكو الفنية الصناعية.

واشاد السفير الإيطالي عن كامل سعادته باللقاء الذي تم مع الدكتور رضا حجازي مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل تطوير منظومة التعليم واهتمامه بشكل كامل بالتعليم الفني وأوضح السفير أنه سوف يتم بدء العمل بهذه الاتفاقية مباشرة بعد الانتهاء من مراسم التوقيع موضحا أن جامعة سيينا بإيطاليا بدأت العمل في إعداد أساسيات المناهج التي سوف يتم تدريسها.