“استقبل الآن” تردد قناة الكويت الأولى 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة كافة الأخبار

تُعتبر قناة الكويت الأولى واحدة من ضمن أهم القنوات التي تبث كل الأخبار المتعلقة بدولة الكويت، وعقب إعلان الديوان الأميري اليوم بوفاة الأمير نواف بدأ البحث حول تردد قناة الكويت الأولى 2024 على النايل سات لكي يستقبلونها لمتابعة كافة الأمور التي تتعلق بوفاة الأمير نواف، حيث استطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة عالية في فترة وجيزة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

تردد قناة الكويت الأولى

تعتبر واحدة من ضمن القنوات الكويتية المعروفة التي تقوم بتغطية كافة الأخبار المتعلقة بالكويت ونظرًا لإعلان الديوان الأميري عن وفاة الأمير نواف فبدأ البحث حول تردد هذه القناة لمتابعة كافة الأخبار التي تتعلق بالوفاة، وجاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11053.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميزك 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على العرب سات

يُمكنك أيضَا استقبالها على العرب سات بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال ادخال البيانات الآتية وهي:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على الهوت بيرد

يُمكنك أيضَا استقبالها من خلال القمر الصناعي الهوت بيرد وذلك من خلال استخدام الريموت وإدخال ما يلي:

التردد: 12399.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

محتوى قناة الكويت الأولى

تتنوع في محتواها ولا تقتصر على أمر مُعين وجاء محتواها على النحو التالي: