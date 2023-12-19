“شركة مصر حلوان” تُطلق أول سيارة كهربائية في مصر.. تعرف على نوع وسعر سيارة نصر

سعر ومواصفات سيارة نصر، تعتبر السيارات واحدة من أهم الإختراعات التي فادت البشرية، وانتشرت في جميع دول العالم حيث لا يمكن الاستغناء عنها، وظهرت سيارة نصر وهي اول سيارة كهربائية يتم إنتاجها في دولة مصر العربية بالتعاون مع شركة أجنبية، ويود الكثير من الناس معرفة سعرها ومواصفاتها لأنها صناعة حديثة في مصر ولم يسبق لها مثيل.

سعر ومواصفات سيارة نصر

قامت شركة مصر حلوان لصناعة السيارات بإطلاق فكرة أول سيارة كهربائية في مصر، وهي شركة تابعة لشركة صينية وتحمل هذه السيارة اسم E70 pro ومن أهم مواصفاتها:

تم تصميمها لكي تكون أمنة حيث تحتوي على وسائد هوائية وبها نظام مراقبة لضغط الإطارات.

تقطع مسافات طويلة تصل إلى 500 كيلو متر بشحنة واحدة حيث تحتوي على بطارية ليثيوم وسعة هذه البطارية 50 كيلو متر لكل ساعة.

تحتوي السيارة على محرك كهربائي تصل قوته إلى 147 حصان.

لا يستغرق شحن السيارة وقت طويل من الزمن حيث يعتمد ذلك على قوة الشحن فقد تستغرق 7 ساعات وتقل الفترة كلما زادت قدرة الشاحن.

سعر سيارة شركة نصر

فقد تم الإتفاق على أنه سوف يتم إصدار فئتين من السيارة وتتراوح أسعارها بين 300 إلى 320 ألف جنيه وهو سعر مناسب لفئة كبيرة من الناس.

كل هذه التقنيات التي ظهرت في عصرنا الحالي تخدم المجتمع بشكل كبير، وتقلل من الأضرار الواقعة على البيئة، فهي سيارة تعمل بالكهرباء ولا تسبب العوادم التي تصيب الكثير من الناس بالأمراض وتلوث البيئة.