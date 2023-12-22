“عشان متهملش صحتك” تعرف على اضرار سوء التغذية لدى البالغين والأطفال

الصحة هي تاج الإنسان السليم، لذا من المهم أن نعمل جاهدين لحمايتها من الأشياء التي من المهم أن نفهمها هو تأثير سوء التغذية على الأطفال وكبار السن والجدير بالذكر أنها من القضايا المهمة التي يجب معالجتها لتجنب آثارها الصحية السلبية إن سوء التغذية يعد من الأمور المهمة التي تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير سواء الأطفال أو كبار السن.

اضرار سوء التغذية لدى البالغين

يوجد الكثير من الأضرار التي تسببها سوء التغذية للبالغين ومن أهمها ما يلي:

بسبب عدم تناول الفيتامينات والمواد المغذية التي يحتاجها الجسم، يمكن أن يتعرض الشخص لخسارة كبيرة في الوزن، حيث يمكن أن يفقد الشخص حوالي 5٪ أو 10٪ من وزن جسمه خلال 3 إلى 6 أشهر فقط.

قوة العضلات ومناعتها: تنخفض قدرة الجسم على الحركة وأداء المهام اليومية وقد تتطور جلطات الدم بسبب عدم ممارسة الرياضة وقد يكون الشخص عرضة للإصابة بقصور القلب.

يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى فشل الكلى لأنها غير قادرة على تنظيم نسبة السوائل إلى الملح في الجسم مما يؤدي إلى زيادة السوائل أو الجفاف.

يؤدي سوء التغذية إلى انخفاض الخصوبة كما يتعرض جنين المرأة الحامل لخطر الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري.

بالإضافة إلى صعوبة التركيز شعرت أيضا بالتعب وألم في المفاصل حساسة للضوء.

اضرار سوء التغذية لدى الأطفال

الطفل دائما يكون معرض لعدد من المشاكل في حالة سوء التغذية وتتمثل تلك الأضرار في الآتي: