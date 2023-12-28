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اعمليها في بيتك وفرحي اولادك.. طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش في المنزل
الدجاج المقرمش أو الدجاج المقرمش هو الأكلة المفضلة لدى جميع الأطفال وهو من المقبلات التي تباع في جميع مطاعم الوجبات السريعة ويمكن أن يكون هذا الطبق من الأطباق الصحية التي يمكنك تحضيرها وتقديمها إعطاء الأطفال الوجبات المعتمدة في المنزل وتشجيعهم على الحد من تناولهم للطعام.
مقادير الدجاج الكرسبي المخبوز في المنزل
- نصف كوب من الحليب.
- 1 ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- 1 كوب من رقائق الذرة المفتّتة .
- رقائق الذرة السادة بنكهة الذرة.
- ملعقتان من بودرة البصل.
- ملعقتان من بودرة الثّوم.
- معلقة ونصف كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة ونصف من الفلفل الأحمر.
- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- نصف كيلو من أفخاذ الدّجاج.
- ربع ملعقة من مسحوق البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
طريقة تحضير الدجاج الكرسبي
- أضيفي نصف كمية بهارات الدجاج الى الحليب.
- تخلط بقية البهارات (ما عدا مسحوق الفلفل الحار) مع رقائق الذرة في كيس نايلون.
- اغسلي الدجاج وجففيه بمنشفة المطبخ وضعي قطع الدجاج في كيس مع البهارات ورقائق الذرة.
- ضعي الكيس في الثلاجة لمدة ساعة واحدة.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ونرش عليه البابريكا.
- تسخين الفرن إلى درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.
- نضع الدجاج في صينية كبيرة ونغطيها بورق الألمنيوم وندخلها إلى الفرن لمدة أربعين دقيقة.
- إزالة ورق الفويل، ومواصلة الخبز لمدة أربعين دقيقة أو حتى تصبح قطع الدجاج مقرمشة وتقديمها فوراً.