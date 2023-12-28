اعمليها في بيتك وفرحي اولادك.. طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش في المنزل

الدجاج المقرمش أو الدجاج المقرمش هو الأكلة المفضلة لدى جميع الأطفال وهو من المقبلات التي تباع في جميع مطاعم الوجبات السريعة ويمكن أن يكون هذا الطبق من الأطباق الصحية التي يمكنك تحضيرها وتقديمها إعطاء الأطفال الوجبات المعتمدة في المنزل وتشجيعهم على الحد من تناولهم للطعام.

مقادير الدجاج الكرسبي المخبوز في المنزل

نصف كوب من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

1 كوب من رقائق الذرة المفتّتة .

رقائق الذرة السادة بنكهة الذرة.

ملعقتان من بودرة البصل.

ملعقتان من بودرة الثّوم.

معلقة ونصف كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف من الفلفل الأحمر.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف كيلو من أفخاذ الدّجاج.

ربع ملعقة من مسحوق البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الدجاج الكرسبي