“مبرووك للجميع” وزارة الداخلية ca.iq لينك تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 العراق PDF

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من معرفة أسماء الكشوفات التي تم قبولها في نقل النفوس، خاصة بعد إطلاق وزارة الداخلية العراقية للوجبة الجديدة من شهر ديسمبر، حيث إن هذه الأسماء تم إعلانها بعد مراجعة دقيقة وفحص شامل من قبل الوزارة لجميع الراغبين في تغيير الأسم واللقب الخاص بهم، حتى أن ذلك جاء إلكترونيًا عبر بوابة المواطن الحكومية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023

وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، بوابة المواطن الحكومية، بحيث يسهل القيام بتغيير الإسم واللقب وجميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، حتى أن ذلك يكون على دفعات أو وجبات تحددها الوزارة بحيث لا يكون هناك أي ازدحام على المنصة، حتى أن الوزارة بعد ذلك تقوم بالإعلان عن جميع الوجبات من وقت إلى أخر، حتى يتمكن جميع المواطنين من معرفة بياناتهم الشخصية بعد التعديل، ويمكن الإستعلام عنها إلكترونيًا.

لينك تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس

من السهل إمكانية القيام بتحميل كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-