الديوان الأميري يُوضح هل غدا عطلة في الكويت؟.. وهل تستمر لمدة عشرة أيام.. تعرف على التفاصيل

بدأ البحث والتساؤل من مختلف الأشخاص داخل دولة الكويت عن هل غدا عطلة في الكويت وسنتطرق لتوضيح هذا الأمر بناءً على ما ورد من قبل الديوان الأميري الذي أعلن اليوم عن وفاة الشيخ نواف الأحمد عن عُمر ناهز 86 عام وخلال مقالنا هذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل، وتجدر الإشارة إلى مراسم الدفن سيتم حضورها من قبل أقاربه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الاحد.

هل غدا عطلة في الكويت

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم عن وفاة الأمير نواف الصباح وهذا ما دفع الكثيرين للبحث حول هل غدا عطلة رسمية في دولة الكويت أم لا، وجاء الرد من قبل الجهات المسؤولة أن غدًا اجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام حيث سيتم تعطيل كافة الوزارات والدوائر الحكومية بالإضافة إلى تنكيس الأعلام لمدة 40 يوم، كما أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تأجيل اختبارات الفصل الأول الدراسي لكلاً من مرحلتي المتوسط والثانوية لكافة الطلاب وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن من الغد الموافق 17 ديسمبر الأحد لمدة ثلاثة أيام سيتم تعطيل كافة الدوائر الحكومية داخل دولة الكويت بشكل كامل بسبب وفاة الأمير نواف الصباح.

وفاة الأمير نواف الأحمد

توفي اليوم الشيخ نواف الصباح عن عُمر يناهز 86 عام حيث تزوج من السيدة شريفة الجاسم وأنجب منها أربعة أولاد وبنت ودام عهده في دولة الكويت لمدة ثلاثة سنوات، وسيتم تولية البلاد للشيخ مشعل بشكل رسمي من اليوم.