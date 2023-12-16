“زقطط يا عريس شقتك جاهزة“ طرح شقق الوحدات السكنية الجديدة 2024 في 8 محافظات.. يا بختك لو لحقتلك شقة

طرح شقق الوحدات السكنية الجديدة 2024 يتساءل العديد من المواطنين حولها، ووفقا لما صرح عنه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية المهندس خالد صديق أنه من المقرر طرح وحدات سكنية جديدة داخل العديد من المحافظات وأكد على أنه سوف يتم تسليم الوحدات في خلال عام من الحجز ويوجد تسهيلات في أنظمة الدفع المختلفة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

طرح شقق الوحدات السكنية الجديدة 2024

من المقرر طرح وحدات سكنية في 8 محافظات وهم: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، كما يجب العلم أن تلك الشقق تابعة لصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس النواب وسوف يتم تسليمها بنظام التشطيب سوبر لوكس، الجدير بالذكر أن تلك الوحدات السكنية تشمل جميع المرافق التي يحتاجها المواطنين سواء كانت محلات تجارية أو مرافق ترفيهية.

كيفية التواصل مع صندوق التنمية الحضارية

يمكن التواصل مع صندوق التنمية من خلال الرقم السريع وهو 15444، وذلك من أجل الاستعلامات والاستفسار حول كل ما يتعلق بالمشروع.

كما أنه صرح عن وجود الوحدات داخل 3 مناطق في القاهرة وهم: المعصرة، مدينة نصر، الخيالة، ويوجد في المعصرة 9 عمارات سكنية والتي تم بناؤها على 10 فدادين وكل عمارة مكونة من دور أرضي و9 أدوار متتالية وكل دور يحتوي على 8 شقق وكل شقة مساحتها 113 متر وتحتوي تلك المنطقة على ما يقارب نحو 30 محل تجاري مختلف الأنشطة.

أما فيما يخص مدينة نصر يوجد بها حوالي 54 عمارة سكنية كل عمارة مكونة من دور أرضي و11 دور متتاليين، يوجد في الدور الواحد 4 شقق كل شقة مساحتها 182 متر بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية، أما فيما يخص الخيالة يوجد بها حوالي 42 عمارة كل عمارة مكونة من دور أرضي و9 أدوار متتالية، كل دور يوجد به 6 شقق وكل شقة مساحتها 78 متر.