كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية ديسمبر 2023 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية ديسمبر 2023، بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والخاص بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والأشخاص كبار السن وتجنب الذهاب إلى المكاتب الحكومية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل للراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية….

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023، وذلك للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم خلال الشهر الماضي، وأكد مصدر مسءول بالوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من رفع كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة وذلك لمن انطيقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الرعاية الإجتماعية العراق 2023

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق بشكل دائم.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يقل عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية 2023