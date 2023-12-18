طريقة وموعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 بالمستندات المطلوبة

يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات من الصف 1 الثانوي عن كيفية استلام التابلت المدرسي والأوراق المرادة لذلك، وموعد استلامه، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع التابلت على المديريات التعليمية ومن المقرر قيام المديريات التعليمية بتوزيعه على الإدارات ثم تولي الإدارات توزيعه على المدارس في جميع أنحاء الجمهورية، وقد جاءت خطة توزيع التابلت للطلاب بهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

استلام تابلت الثانوية العامة

قد تم التحديد بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض المستندات التي يجب على الطلاب توفيرها وجلبها لاستلام التابلت المتعلق بالصف 1 الثانوي العام ٢٠٢٤ وهي ما يلي:

صورة من شهادة الطالب المسجل في الصف 1 الثانوي.

صورة ضوئية لبطاقة ولي الأمر.

إيصال دفع مبلغ التابلت الأصلي، والذي يتم سداده من أي فرع من مكاتب البريد المصري.

إقرار تسليم التابلت المدرسي، وإقرار توقيع ولي الأمر على استلام التابلت.

موعد استلام التابلت ٢٠٢٤

يتم الآن تسليم التابلت حتى بداية السنة الجديدة، ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن استبدلت الكتب المدرسية الورقية بالجهاز اللوحي (التابلت)، يقوم جهاز التابلت بمساعدة الطلبة والطالبات على معرفة المقررات والمناهج، كما يتوافر على التابلت المنصات التعليمية المختلفة، وقد استلمت مديريات التربية والتعليم التابلت و قامت بتوزيعه على الإدارات وسيتم توزيعه على المدارس الموجودة داخل محافظات مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بهدف استعداد الطلبة لأداء الامتحانات بواسطته والتي ستبدأ في شهر يناير لعام ٢٠٢٤، ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي سداد مصروفات التابلت والتي تبلغ خمسمائة جنيه مصري للحصول عليه، كما يجدر المحافظة على الإيصال الخاص بالدفع من أجل تقديمه عند استلام التابلت.