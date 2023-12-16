“الأجازات نازله ورا بعضها يابختك“ موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من الموظفين، حيث أن العطلات الرسمية من أكثر الأشياء المفضلة لدى جميع المواطنين، سواء الطلبة أو الموظفين، وذلك من الخروج والتنزه من أفراد العائلة، لذلك يتساءل جميع المواطنين حول موعد الاجازات الرسمية للعام الجديد 2024، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الإجازات الرسمية للعام الجديد 2024

مع اقتراب موعد انتهاء عام 2023 ازدادت مواقع البحث حول التساؤل عن العطلات الرسمية للعام الجديد 2024، والتي من المقرر أن تكون أول إجازة رسمية لعام 2024 في الأسبوع الأول من شهر يناير 2024، وذلك وفقًا لما حددته أجندة العطلات الرسمية والمناسبات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

أول إجازة في عام 2024

سوف تكون أول العطلات الرسمية لعام 2024، هو عيد ميلاد المجيد الأول، والتي من الممكن أن يتم تغييرها لتكون في نهاية الاسبوع مع مع العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الجديد.

موعد العطلات الرسمية لعام 2024

يوجد العديد من العطلات الرسمية التي سوف يشهدها العام الجديد، والتي قد تصل إلى 16 عطلة رسمية، والتي تم تقسيمها إلى:

يوم الخميس الموافق 25 يناير، وهي بمناسبة ثورة 25 يناير بالإضافة إلى عيد الشرطة.

يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي سوف تستمر لمدة 3 أيام لتكون حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو بمناسبة شم النسيم.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سوف تستمر لمدة 4 أيام.

الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة نصر 6 أكتوبر.

يجب العلم أن العطلات الرسمية تكون إجازات مدفوعة الأجر من قبل صاحب العمل، وفي حين ضرورة الوجود في العمل من حق العامل أن يحصل على ضعف الأجر.