“مليون مبروووك“ ca.iq رابط تنزيل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

رابط تنزيل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل عموم العراق، حيث تم الاعلان عن نتائج أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 والتي كان قد تقدم عليها الكثير من المواطنين داخل العراق وذلك للحصول على الامتيازات التي تقدمها تلك الخدمة من قبل الدولة العراقية لمواطنيها.

رابط تنزيل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمن يرغب في معرفة أسماء المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

في البداية يجب الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالعراق.

ثم يجب اختيار الطلب المراد الاستعلام عنه.

ثم يتم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم لابد من كتابة اسم المتقدم وقم الهوية العراقية.

ثم يجب النقر على ارسال الطلب.

يمكن تحميل الكشوفات بصيغة الpdf للاطلاع عليها وقت الحاجة لها.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق

يوجد بعض المستندات والأوراق التي لابد من توارفها لمن يرغب في نقل النفوس في العراق 2024 وهذه الأوراق تتمثل فيما يلي: