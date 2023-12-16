علشان ما تطالب بحق مش حقك وتقول ما تعرفش| بعد وفاة رب الأسرة هذه فقط الفئات المستحقة لمعاش المتوفي

تحتاج الأسر إلى معرفة الفئات المستحقة لصرف معاش المتوفي بعد وفاة رب الأسرة، وكيفية صرفه، فضلاً عن معرفة من المستحقين للمعاش وقيمته، و وفقًا لقانون المعاشات، يمكن للأبناء والأرملة الحصول على المعاش بعد وفاة رب الأسرة، ولكن بشروط معينة، ولأهمية الموضوع خصص البديل الإخباري مقال اليوم لاستعراض كافة التفاصيل الخاصة بتلك الموضوع، حيث سنوضح لكم الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة الأب وشروط استحقاق المعاش، وحالات وقف المعاش.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه

1- يجب أن يكون الأبناء أبناءاً شرعيين أو أبناءاً بالتبني.

2- يجب أن يكون الأب المتوفي مؤمن عليه.

3- يجب تقديم طلب لصرف المعاش إلى المؤسسة الحكومية.

4- يجب تقديم مستندات تؤكد العلاقة بين الأبناء والأب.

الفئات المستحقة لمعاش المتوفي

الأرمل.

الأرملة.

الأبناء والبنات.

الوالدان.

الأخوة والأخوات.

المطلقات عن وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش اللأتى تتوافر لديهن شروط الاستحقاق.

حالات وقف المعاش

تشمل الحالات التي يمكن أن تتعرض لوقف المعاش؛ مثل:

حالة الزواج للزوج أو الأرملة.

عندما يصل الابن أو الأخ إلى سن 21 عامًا.

ولكن القانون استثنى بعض الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، من خلال منحهم المعاش أو استمرار منحهم المعاش، هذه الحالات تتضمن:

الشخص العاجز عن العمل حتى يتوقف العجز.

الطالب، حتى يتوظف في وظيفة أو مهنة أو يصل إلى سن 26 عامًا، أيهما أقرب.

وسيستمر صرف المعاش للطالب حتى نهاية السنة الدراسية في سن 26.

سيتم وقف صرف المعاش عند توفر شروط استحقاق معاش آخر.

طرق صرف المعاشات

– من خلال ماكينات الصراف الآلي atm.

– من خلال مكاتب البريد المصري.

من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة الإلكترونية.

– من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

– من خلال منافذ شركة فوري.