هل تم نشر جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة 2023 ورفع الأجور؟ “المالية العراقية” توضح

بعد الموافقة على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والموظفات بالعراق بأمر ديواني، وجدنا الكثيرون منهم منشغل بالتعرف على جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة، خصوصًا أنه في انتظار موافقة الحكومة على السلم الجديد الخاص بالموظفين، فدعونا نوضح لكم تفاصيل سلم الرواتب، فتابعوا معنا.

جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة

سبق أن وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على رفع الحد الأدنى لرواتب العمال، بحيث يكون 450 ألف دينار عراقي، وقد سبق أن تم تشكيل لجنة مالية من أجل تحديد سلم الرواتب للموظفين للتعرف على آخر المستجدات فيما يخص سلم الرواتب، وقد صوت مجلس النواب بالموافقة لثلاث سنوات مقبلة، وفي انتظار الموافقة على السلم وطرحه من قبل الحكومة العراقية، بل ويحق للحكومة التعديل على أي بند بالسلم.

ولكن حتى الآن لم يصدر جدول الرواتب الجديد بعد الزيادة بشكل رسمي، حيث الانتظار الآن للموافقة على السلم وبدء العمل في تنفيذه، ومقرر أن يكون الحد الأدنى للأجور على الأقل في سلم الرواتب 450 ألف دينار عراقي، وللوقت الحالي آخر سلم يتم العمل به على النحو التالي:

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالعراق

تقوم وزارة المالية في العراق بصرف رواتب الموظفين العاملين في الدولة كل شهر، وغالبًا ما يتم صرف الرواتب من اليوم الرابع والعشرين من نهاية الشهر الميلادي، وإلى يوم السابع والعشرين للشهر، وهذا متوقع أن يتم صرف رواتب شهر ديسمبر للموظفين في العراق بعد أسبوع إلى عشرة أيام من الآن في جميع الهيئات الحكومية.