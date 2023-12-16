كم راتب الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1445 والمستندات المطلوبة

المرأة المتزوجة يمكن لها أن تحصل على دعم الضمان المطور طبقا لشروط ومعايير وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، وهي إلى ذلك وضعت لها أيضا طريقة للتسجيل في برنامَج الدعم، ولكن يجب علها إحضار كافة المستندات المطلوبة، والتي تثب أحقيتها بالدعم، ثم أن الوزارة وضعت لها حالات تستحق أن تستقل بالدعم دون أن تكون تابعة لزوجها أو لأسرة، نوضح هذا الأمور من خلال الأسطر القادمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

يتطلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة أن تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاص بها. وأخري من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية لرب الأسرة. أن تقدم صور شهادة ميلاد الأبناء. إذا كانت المرأة أرملة يجب أن تقدم شهادة وفاة الزوج. وفي حالة الطلاق يلزم أن تقدم وثيقة الطلاق.

هذه المستندات يجب إرفاقها مع طلب التسجيل في الدعم ليكون لها الأهلية في استحقاق الدعم.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة؟

يختلف مقدار الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة حسب عدد أفراد الأسرة، ويوضح الجدول التالي مقدار الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة:

عدد أفراد الأسرة مقدار الضمان الاجتماعي المطور أسرة مكونة من اثنين 2570 ريال سعودي أسرة مكونة من ثلاثة 3140 ريال سعودي أسرة مكونة من أربعة 3710 ريال سعودي أسرة مكونة من خمسة 4280 ريال سعودي

ولكن المرأة المتزوجة يمكن إعطائها الدعم في الضمان المطور بصفة تابع لزوجها، ولا تحصل على الدعم بصفة أسرة مستقلة أو بصفة ربة أسرة إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوج ولديها أبناء سعوديين.