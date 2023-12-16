“هُنــا“ لينك تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ديسمبر 2023 العراق منصة مظلتي

لينك تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ديسمبر 2023 العراق منصة مظلتي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين العراقيين، حيث يمكن الاستعلام الكترونيا عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة السابعة عن طريق التسجيل في منصة مظلتي وقد يرغب الكثير من الأشخاص في التقديم عليها من أجل الاستفادة من هذا الدعم الذي يتم تقديمه بواسطة الدولة لمساعدة مستحقيها.

لينك تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ديسمبر 2023

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الخاصة بالدفعة السابعة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة بالعراق الخاصة بشهر ديسمبر يجب الذهاب إلى منصة مظلتي وتسجيل الدخول بها.

ستظهر بعدها بعض الخيارات نقم من خلالها باختيار كلمة الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الحقول الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص المتقدم بشكل صحيح.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر أمامنا كافة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة السابعة لشهر ديسمبر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الدفعة السابعة

من المقرر أن يتم الإعلان عن كشوفات اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة الخاصة بشهر ديسمبر في الساعات القليلة القادمة وخاصة مع ايام الانتهاء من الانتخابات التي توجد في العراق، كما تم تحديد عدد المتقدمين للرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة وهم حوالي 70 ألف.