يلا هلا بالعام الجديد 2024| وزارة المالية تزف تلك الأخبار الساره لموظفي المؤسسات والوزارات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2024، من خلال بيان لها، أكدت وزارة المالية أن مواعيد صرف رواتب الموظفين لعام 2024 تم تحديدها، مشيرةً أنه تم تحديد خمسة أيام في كل شهر لصرف رواتب الموظفين والبدلات المستحقة لهم، وثلاثة أيام في كل شهر لصرف متأخرات المستحقات للموظفين، مع مراعاة الأيام المتاحة للإجازات والعطلات الرسمية، ومن المقرر أن يبدأ صرف مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للجدول الزمني المعلن في المنظومة المالية الإلكترونية.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة حول مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس للعام الجديد 2024 تابعونا.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين للعام الجديد 2024

أفاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية شريف خيري، إنه تم مراعاة تحديد مواعيد صرف رواتب الموظفين في كافة المؤسسات والوزارات بعد توفقها بعيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات ابتداءً من يوم الخميس الموافق ٤ يناير بدلاً من يوم الأحد الموافق ٧ يناير، وذلك حتى لا يتعارض مواعيد صرف مرتبات الموظفين مع أي عطلة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2024

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سوف يتم صرف مرتبات الموظفين وفقاً لما يلي:

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024… سيكون بدءً من يوم 21 وحتى يوم 28 من شهر يناير 2024، والمتأخرات ستكون في أيام 4/8/9 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024…. سيكون بدءً من يوم ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ فبراير 2024، والمتأخرات ستكون في أيام ٨ ، ١١ ، ١٢ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024…سيكون بدءً من يوم ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.