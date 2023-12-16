زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين.. جدول الصرف الجديدة في العراق 2024

أعلن مجلس الوزراء العراقي، في بيان له مؤخرًا عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين، فضلاً عن أن ذلك كان يوم 26 من شهر أكتوبر 2023، ليستحق جميع المشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد قيمة الزيادة الجديدة التي تختلف وفقًا للدرجات الوظيفية الخاصة بكل مستفيد، فضلاً عن أن هذه الزيادة بلغت قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي زيادة جديدة على راتب التقاعد في مختلف محافظات العراق.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

وأوضح مجلس الوزراء، أن الزيادة المقرر صرفها لجميع المتقاعدين العراقيين بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، وهي تختلف قيمتها وفقًا للجدول المُعلن من قبل مجلس الوزراء، فضلاً عن إمكانية الحصول على الزيادة كذلك من قبل الورثة في حالة وفاة المستفيد، مؤكدة بأن عدد المشتركين في هيئة التقاعد بلغوا مليون و600 متقاعد مستحقين لهذه الزيادة، وذلك بتكلفة شهرية وصلت قيمتها غلى 164 مليارًا و295 مليون دينار عراقي، يتم العمل على صرفها في جميع محافظات العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين العراقيين تتم يوم 26 من كل شهر ميلادي، بما يوافق ذلك يوم 26 من شهر ديسمبر 2023، على أن يتم الحصول على الزيادة التي تم تطبيقها بالفعل لجميع المستحقين على مستوى أنحاء محافظات العراق، مع العلم أن الوزارة أتاحت صفحتها الرسمية من أجل استقبال أي شكاوى أو استفسارات من قبل المواطنين في العراق، وحتى يسهل التواصل مع الوزارة بكل سهولة.