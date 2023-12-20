” يلا استعدوا” جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي للعام الدراسي 2024

جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي، يعد التعرف على جداول الامتحانات هامة بالنسبة إلى جميع الطلاب، فإن التعرف على مواعيدها يمكنهم من الاستعداد لها بشكل جيد لتتمكن من تحقيق أعلى المعدلات، لذلك يتساءلون طلاب المرحلة الإعدادية في الصفوف الدراسية الثلاثة عن الجدول الخاص باختبارات الترم الثاني، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم الجداول الصادرة من قبل وزارة التعليم المصرية لاختبارات صفوف المرحلة الإعدادية بشكل مفصل.

جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي

يهتم طلاب المرحلة الإعدادية بالتطلع إلى جدول الاختبارات الخاصة بهم لكي يتعرفوا على المواد التي يلزم التحضير إليها، حيث تكون تلك الجداول كما يلي:

1- جدول الصف الأول الإعدادي

تم إصدار الجدول الخاص بها الصف ويكون كما يلي:

2 يناير مادة اللغة العربية ومادة الدين

4 يناير مادة الهندسة وكذلك مادة اللغة الإنجليزية أيضًا.

13 يناير مادة الجبر وكذلك مادة الدراسات الاجتماعية أيضًا.

15 يناير مادة العلوم، بالإضافة إلى مادة التربية الفنية كذلك مادة الكمبيوتر أيضًا.

2- جدول الصف الثاني الإعدادي

حيث يكون الجدول الخاص به كما يلي:

3 يناير مادة اللغة العربية ومادة الدين

11 يناير مادة الهندسة وكذلك مادة اللغة الإنجليزية أيضًا.

14 يناير مادة الجبر وكذلك مادة الدراسات الاجتماعية أيضًا.

16 يناير مادة العلوم، بالإضافة إلى مادة التربية الفنية كذلك مادة الكمبيوتر أيضًا.

جدول الصف الثالث الإعدادي

يكون جدول شهادة إتمام المرحلة الإعدادية كما يلي:

20 يناير مادة اللغة العربية ومادة الدين

21 يناير مادة الجبر وكذلك مادة الكمبيوتر.

22 يناير مادة اللغة الإنجليزية.

23 يناير مادة الهندسة بالإضافة إلى مادة التربية الفنية.

24 يناير مادة العلوم.

25 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

ختاماً لموضوعنا جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي؟، فقد وضحنا لكم المواعيد الرسمية لأداء الاختبارات.