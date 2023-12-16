بقرار ديواني.. تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية بالعراق يومين في هذا الموعد لهذا السبب

حظي شهر ديسمبر 2023 بالنصيب الأكبر من الإجازات الرسمية للطلاب والموظفين في العراق، حيث وُجد به أكثر من إجازة منها ما هي وطنية ومنها ما هي دينية والأخيرة بسبب الانتخابات، ومؤخرًا تم الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية يومين قادمين، فدعونا نوضح لكم سبب التعليق هذين اليومين ومتى يكون التعليق؟ بالإضافة إلى الإجازات المتبقية بعام 2023، فاقرئوا سطورنا القادمة.

تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية

بدئت الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات في العراق، ومع بداية الانتخابات وتسليم المدارس إلى مفوضية الانتخابات لإجراء التصويت والاقتراع، تقرر منح الطلاب إجازة أسبوع، وذلك حتى يوم العشرين من شهر ديسمبر لعام 2023، وفي نفس الصدد تقرر تعطيل دوام الدوائر الحكومية الرسمي في العراق يومين من أجل الانتخاب، حيث يوم 18 ويوم 19 من شهر ديسمبر الجاري عُطلة رسمية للدوائر الحكومية، وذلك بسبب إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، حيث التعطيل كالتالي:

من الثلاثاء 12 ديسمبر حتى الأربعاء 19 ديسمبر تعليق للدراسة في العراق، ويعود الطلاب صباح الأربعاء 20 ديسمبر للدوام مجددًا.

يوم 18 ديسمبر ويوم 19 ديسمبر أيضًا تعليق الدوام الرسمي للدوائر الحكومية.

الإجازات هذه وتعليق الدوام بسبب انتخابات مجالس المحافظات.

الإجازات الباقية في عام 2023

يحصل الطلاب والموظفين على إجازة وحيدة أخيرة في عام 2023 بنهاية شهر ديسمبر، حيث هذه الإجازة سوف تكون يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 القادم احتفالًا بمولد المسيح عيسي بن مريم، وهي إجازة رسمية أخيرة بعام 2023 لجميع الموظفين ولجميع الطلاب أيضًا، مع العلم أنه كان هناك إجازة رسمية ببداية ديسمبر، حيث العاشر من شهر ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة عيد النصر العراقي.