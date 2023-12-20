يلا ألحق الوظيفة.. شروط التقديم علي وظائف سكك حديد وخطوات التسجيل إلكترونياً

شروط التقديم علي وظائف سكك حديد، قامت هيئة السكك الحديدية داخل مصر بالإعلان عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لديها، حيث يستطيع جميع الشباب المصريين القيام بالتقديم على تلك الوظائف تبعًا لعدد من الشروط المختلفة، هي التي تحدد قابلية الفرد للعمل، ومن خلال مقالنا نقدم لكم عدد من الشروط الواجب الالتزام بها لكي يتم التمكن من الالتحاق بإحدى الوظائف المتاحة داخل الهيئة، وكذلك طريقة التقديم إليها بشكل مفصل.

شروط التقديم علي وظائف سكك حديد

أتاحت هيئة سكة الحديد داخل الدولة المصرية عدد من الوظائف التي يمكن التقدم إليها بسهولة ولكن يتم ذلك وفقًا لعدد من الشروط، ومن أهم تلك الشروط تكون كما يلي:

يتم إتاحة تلك الوظائف إلى الذكور فقط لا غير.

يكون عمر المتقدم متراوح بين الـ 21 إلى الـ 40 عامًا.

حاصلًا على مؤهل يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي تقدم إليها.

قد تم الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو حاصلًا على العفو النهائي.

يكون المتقدم أما من محافظة الإسكندرية أو محافظة القاهرة.

طريقة التقديم علي وظائف سكك حديد

لكي يتم التقديم إلى الوظيفة يكون من خلال الآتي: