طريقة وخطوات استخراج أكواد الطلاب لدخول الامتحانات 2023

استخدمت وزارة التربية والتعليم الكثير من الطرق الالكترونية ذلك في سبيل تسهيل الأمور علي الطالب و أولياء الأمور في انجاز مهامهم الكثيرة والتي من أهمها حصول الطالب علي الكود الخاص به عن طريق استعمال الرقم القومي له و ذلك لدخول الطالب امتحانات نهاية العام و التي ستعقد في مقدمه شهر مايو المقبل في جميع محافظات جمهوريه مصر العربية استخراج اكواد الطلاب 2023

استخراج أكواد الطلاب لدخول الامتحانات

من الضروري دخول الطالب الي الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم، من هنا، و القيام بهذه الخطوات التالية:

اختيار البريد الالكتروني للطالب

الضغط فوق علامه التبويب ” كود الطالب”

الاستعلام عن الكود و ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب

الضغط علي الاستعلام لمعرفه الكود الخاص بالطالب

ويسمح للطالب الاستعلام عن الكود الخاص به عن طريق اللجوء الي المدرسة التابع لها.

المستندات المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

توجد مستندات هامه لازمة لكي يمكن التقديم بالثانوية العامة للعام 2024م، حيث إن من ضمن هذه الأوراق والمستندات، كل ما يأتي: