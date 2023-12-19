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طريقة وخطوات استخراج أكواد الطلاب لدخول الامتحانات 2023
استخدمت وزارة التربية والتعليم الكثير من الطرق الالكترونية ذلك في سبيل تسهيل الأمور علي الطالب و أولياء الأمور في انجاز مهامهم الكثيرة والتي من أهمها حصول الطالب علي الكود الخاص به عن طريق استعمال الرقم القومي له و ذلك لدخول الطالب امتحانات نهاية العام و التي ستعقد في مقدمه شهر مايو المقبل في جميع محافظات جمهوريه مصر العربية استخراج اكواد الطلاب 2023
استخراج أكواد الطلاب لدخول الامتحانات
من الضروري دخول الطالب الي الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم، من هنا، و القيام بهذه الخطوات التالية:
- اختيار البريد الالكتروني للطالب
- الضغط فوق علامه التبويب ” كود الطالب”
- الاستعلام عن الكود و ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب
- الضغط علي الاستعلام لمعرفه الكود الخاص بالطالب
- ويسمح للطالب الاستعلام عن الكود الخاص به عن طريق اللجوء الي المدرسة التابع لها.
المستندات المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة
توجد مستندات هامه لازمة لكي يمكن التقديم بالثانوية العامة للعام 2024م، حيث إن من ضمن هذه الأوراق والمستندات، كل ما يأتي:
- ملف التقديم الخاص بالصف الأول الثانوي.
- من الضروري إحضار شهادة ميلاد الكترونيه.
- كذلك أنه من المهم إحضار شهاده النجاح بالصف الثالث الاعدادي.
- لابد من تسليم ست صور شخصيه للطالب مقاس ٤×٦.
- كما أنه من المهم أن يتم إحضار صورتان لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالوالدين.
- كذلك أنه لا بد من شراء اثنان طابع من النقابة الخاصة بالمهن التعليمية ثمن ١ جنيه، بالإضافة إلي الطابع الخاص بدعم المشروعات الخاصة بالعملية التعليمية فئه ١٠ جنيهات.
- كما أنه أيضا لا بد من ان يتم شراء طوابع من فئة عشر جنيهات التابعة للبريد.
- اما للطالبات فيكون هذا الطابع الخاص بدعم و تمويل المشروعات من فئة عشر جنيهات ينص علي إقرار عدم الزواج
- كما أنه لا بد من أن يتم احضار صورة من شهادة وفاة الاب بالنسبة للطلاب الأيتام.
- لا بد من أن يتم تسليم صورة بطاقه الفيزا التي يستخدمها ولي الامر في حاله الطالب المستفيد بمعاش التكافل أو الكرامة، وتلك هي المستندات التي يجب علي الطالب تسليمها لكي يستطيع استخراج الكود الخاص به بعد إنشاء حساب.