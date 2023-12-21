لينك تقديم اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023/2024 في مدينه العراق

عقب انتهاء امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث في جميع المحافظات العراقية، يبدأطلاب الصف السادس الاعدادي بالبحث عن خطوات تقديم تظلمات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 على النتائج التي حصل عليها طلاب مرحله الصف السادس الاعدادي ، حيث تشكل هذه النتيجة أهمية كبيرة لدي الطلاب لتحديد طريقهم الدراسي. فيما يلي سنعرض لكم لينك تقديم اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث في العراق بما فيها لينك تظلمات الصف السادس الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

تقديم اعتراضات الصف السادس الاعدادي

حتى يمكنك تقديم اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023/2024 يلزم السير على الخطوات المقبلة:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية، من هنا.

انقر علي عبارة “اعتراض نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث”.

اكتب رقم الامتحان الطالب.

اكتب رقم الجلوس الطالب.

اختر اسم المادة التي يرغب الطالب في عمل تظلم فيها

اختر نوع الاعتراض سواء ان كان زيادة أو نقص.

اختر نوع الاعتراض سواء ان كان زيادة أو نقص. يلزم إرفاق الاوراق التي تثبت صحة الاعتراض.

اضغط على زر تقديم الاعتراض.

شروط الاعتراض علي الصف السادس الاعدادي الدور الثالث ٢٠٢٣

لتستطيع تسجيل الاعتراض على النتائج الخاصة بالصف 6 الاعدادي الدور الثالث 2023، يلزم توافر مجموعة من الشروط من أهمها الآتي: