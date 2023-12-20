“سدد فاتورتك” رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023 وطرق دفع الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الغاز، وفرت شركة توزيع الغاز الرسمية لبتروتريد رابطًا إلكترونيًا تابعًا إليها يمكن من خلال أن يتم الاستعلام عن الفاتورة التي تتعلق بالغاز الذي تم استهلاكه لشهر ديسمبر الجاري، حيث يسهل من خلال موقع الشركة الرسمي الاستعلام عنها بسهولة دون التعرض إلى أي مشكلة، فمن المعروف أن جميع البيوت المصرية تعتمد اعتمادًا على استخدام الغاز.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

أتاحت شركة لبتروتريد عدد من الخطوات التي يتم من خلال الاستعلام عن الفاتورة التي تتعلق بالغاز، حيث لا يمكن أن يتم الاستغناء عن استخدامه في جميع المنازل المصرية الآن، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

يجب الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد .

يتم الضغط بعد ذلك على زر الاستعلام عن الفاتورة.

إدخل اسم صاحب العداد.

قم بكتابة الرقم القومي.

ثم قم بكتابة رقم العدد الذي يوجد أعلى الفاتورة.

اضغط على زر الاستعلام.

طرق سداد قيمة فاتورة الغاز

لكي يتم التمكن من سداد قيمة الفاتورة الخاصة بالغاز والتي تتعلق بشهر ديسمبر القادم يوجد عدد من الطرق المختلفة، والتي تكون كما يلي:

خدمة فوري.

خدمة مصاري.

من خلال تطبيق بيترو متر.

عن طريق خدمة أمان.

خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة لدى موقع الشركة

ختاماً لموضوعنا الاستعلام عن فاتورة الغاز، فقد وضحنا رابط وخطوات الاستعلام وطريقة السداد فعليك الأسراع بسدادها.