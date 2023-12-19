شوف طلبك وصل لفين .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2023

العديد من المواطنين يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن منحه العمالة غير منظمه ٢٠٢٣ التي وصلت قيمتها الف جنيه وذلك منذ أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل صندوق لمساعده العمالة غير منتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة

أعلنت وزاره القوي العاملة ان يمكن للمواطن المصري الاستعلام عن منحه العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣ من خلال الرقم الأرضي حيث يتمكن الموطن أن يقوم بالاتصال على رقم ١٤٢، او الاتصال على ١٩٤٦٨ الخاص بوزارة القوي العاملة، ويمكن أيضا الاستعلام عن منحه العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣ عن طريق الدخول إلى رابط الاستعلام الخاص بالعمالة غير منتظمة، من هنا، ثم الضغط على انشاء حساب، ومن ثم إدخال كافه البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحه العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣

للاستفادة من منحة العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣ لابد من تقديم الأوراق التالية:

نسخة من البطاقة الشخصية التي تتعلق بالمواطن الراغب في الاستفادة من منحه العمالة غير منتظمة.

أوراق تثبت بأنه ليس هناك دخل ثابت للعامل

وطلب اشتراك خاص بالقطاع الخاص

شهاده ميلاد المواطن

وتقديم بطاقه التأمين

ارسال فواتير خاصه بالكهرباء او الغاز والماء

ضوابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

الجدير بالذكر انه لا بد للحصول على منحه العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣ أن يكون المواطن مصري، وينبغي ان يكون المتقدم لا يمتلك عمل منتظم مما يعني انه لا يمتلك عمل ثابت ولا يقل عمره عن ١٨ عاما. ومن الجدير بالذكر أيضا ان منحه العمالة غير منتظمة ٢٠٢٣ سيتم صرفها في شهر ديسمبر