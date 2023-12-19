تردد القنوات

هتعيش مع أجمل المناظر الطبيعية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بإشارة قوية

karimasaeedمنذ 7 دقائق
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات التي تقوم ببث أفلام وثائقية مختلفة، وتعد من اشهر القنوات التي تبث أفلام خاصة بالطبيعة و عالم البحار وقد بدأت القناة في نقل بثها الأول عام ٢٠٠٩، ومنذ ذلك الوقت احتلت الصدارة لدي الجمهور لنقلها الكثير من البرامج المتباينة التي تدور حول الحيوات الخاصة بكائنات البحار و البرية و أيضاً تضمنها لبرامج خاصة بالعلوم والتكنولوجيا و أيضاً برامج تاريخية وثقافية و للتعرف علي التردد الخاص بها يرجي متابعة المقال.

تردد القناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن تحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الحديث علي القمر نايل سات عن طريق التردد الجديد في النقاط الآتية:

  • نوع القمر الصناعي : نايل سات
  • تردد القناة : ١١٤١١
  • نوع الاستقطاب : افقي
  • معدل الترميز : ٣٠٠٠٠
  • معدل تصحيح الخطأ : ٤/٣
  • يوجد تردد أخر للقناة وهو ١١٥٢٦
  • معامل تصحيح الخطأ الخاصة بالتردد : ٦/٥

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي عرب سات

يرجي إتباع الخطوات الآتية لتضمين القناة علي القمر الصناعي عرب سات:

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • تردد القناة : ١١٨٠٤
  • الاستقطاب: افقي
  • معدل الترميز : ٣٠٠٠٠
  • معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

البرامج المعروضة علي قناة ناشيونال جيوغرافيك

تلك القائمة بها اشهر البرامج المعروضة علي القناة و الحاصلة علي قبول العديد من الجماهير:

  • برنامج مقتطفات
  • برنامج حديث النجوم
  • هذا بجانب برنامج لغز أكفاء كودال
  • برنامج البرية الجامحة
  • برنامج تحقيقات الكوارث الجوية
  • كذلك برنامج معا لحياة أفضل
  • برنامج سمكه التونه العنيدة
  • كذلك برنامج واجب الرعاية
  • برنامج البراري الشمالية
  • كذلك برنامج وحدة انقاذ السيارات
  • برنامج كتيبة الاعصار
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karimasaeedمنذ 7 دقائق
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