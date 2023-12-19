هتعيش مع أجمل المناظر الطبيعية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بإشارة قوية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات التي تقوم ببث أفلام وثائقية مختلفة، وتعد من اشهر القنوات التي تبث أفلام خاصة بالطبيعة و عالم البحار وقد بدأت القناة في نقل بثها الأول عام ٢٠٠٩، ومنذ ذلك الوقت احتلت الصدارة لدي الجمهور لنقلها الكثير من البرامج المتباينة التي تدور حول الحيوات الخاصة بكائنات البحار و البرية و أيضاً تضمنها لبرامج خاصة بالعلوم والتكنولوجيا و أيضاً برامج تاريخية وثقافية و للتعرف علي التردد الخاص بها يرجي متابعة المقال.

تردد القناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن تحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الحديث علي القمر نايل سات عن طريق التردد الجديد في النقاط الآتية:

نوع القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : ١١٤١١

نوع الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : ٣٠٠٠٠

معدل تصحيح الخطأ : ٤/٣

يوجد تردد أخر للقناة وهو ١١٥٢٦

معامل تصحيح الخطأ الخاصة بالتردد : ٦/٥

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي عرب سات

يرجي إتباع الخطوات الآتية لتضمين القناة علي القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة : ١١٨٠٤

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز : ٣٠٠٠٠

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

البرامج المعروضة علي قناة ناشيونال جيوغرافيك

تلك القائمة بها اشهر البرامج المعروضة علي القناة و الحاصلة علي قبول العديد من الجماهير: