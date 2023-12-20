“الأن” رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2024 وطرق سدادها

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يتساءل بعض الأفراد عن الطريقة التي تساعد في الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، حيث أتاحت شركة المصرية للإتصالات عدد من الخطوات التي يسهل عن طريقها التعرف على الفاتورة التي تم استهلاكها لكل شهر ميلادي، كما أتاحت عدد من الطرق التي يمكن أيضًا أن يتم الاعتماد عليها عند سداد تلك الفاتورة، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن تلك الفواتير وطرق سداد قيمتها بشكل مفصل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات قامت بإتاحة الفرصة للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي التي تم استهلاكها خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يمكن أن يتم التوصل إلى قيمة الفاتورة المستهلكة من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع المصرية للاتصالا ت للاستعلام عن الفاتورة. ادخل البيانات المطلوبة من قبل الموقع، ومنها اسم العميل وكود المحافظة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني أيضًا. قم باختيار أيقونة إرسال رقم التأكيد أما باستخدام رقم الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. اضغط على زر أكمل. اكتب رمز التأكيد والرقم السري. بعد الانتهاء من تلك الخطوات يسهل عليك التعرف على قيمة الفاتورة بسهولة.

طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت شركة المصرية للاتصالات أيضًا عدد من الطرق التي تساعد في سداد القيمة الخاصة بالفاتورة، والتي تكون كما يلي:

السنترالات التابعة إلى الشركة التي تتواجد في كافة المدن المصرية.

الماكينات الفورية، وكذلك ماكينات الـ ATM.

يمكن الدفع أون لاين من خلال تطبيق ماي وي.

الدفع عن طريق استخدام بطاقة الائتمان.

ختاماً لموضوعنا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فقد وضحنا لكم جميع الخطوات بالتفصيل التي تمكنك من الاستعلام عن فاتورتك وسداد قيمتها.