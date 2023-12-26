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حمل الكشوفات دلوقتي .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر منصة مظلتي
الكثير من الأشخاص العراقيين يبحثون عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ٢٠٢٣، وقد وضعت وزاره الشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط للاستفادة من هذا الدعم، حيث تقدم أكثر من ٣٠٠ الف مواطن عراقي للاستفادة من تلك الرعاية الاجتماعية، ويمكن توضيح الشروط في هذا المقال.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
وضعت وزاره الشؤون الاجتماعية العراقية رابط يستطيع من خلاله المستفيدين معرفه عناوين المساعدات الاجتماعية إلكترونيا وذلك عن طريق الاتي :
- اولا الدخول على موقع مظلتي، من هنا.
- ثانيا اختيار خدمه الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية
- ثالثا الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية
- رابعا ينبغي تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة الاخيرة
- خامسا ستظهر قائمه بأسماء المستفيدين
- سادساً يقم المستفيد بتنزيل القائمة والبحث عن اسمه في القائمة، ومن خلال موقع مظلتي يمكن معرفه أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تمنح للفقراء والمساكين، والمحتاجين من الشعب العراقي.
شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراقية 2023
هناك شروط لازمة للاستفادة من هذا الدعم، منها:
- يجب الا يزيد عمر المستفيد عن ستين عاما بالنسبة للرجال ولا يقل عن ١٨ عاما ولا يزيد عن خمسه وخمسون عام بالنسبة للنساء
- يجب الا يزيد الدخل الشهري للمواطن المتقدم عن الحد المانع
- يجب كذلك الموافقة على المعايير التي وضعتها الوزارة.
- الا يكون المستفيد مشترك في أي من خدمات الضمان الاجتماعي
- يجب الايقل عدد أفراد العائلة عم اربع أفراد
- ينبغي ان يكون المستفيد من أصل عراقي
- ينبغي كذلك الا يتملك الموطن المستفيد أي عقارات او أراضي زراعيه ولا يكون مستفيد من اي برامج دعم ثانيه.
- ينبغي تقديم مستندات تؤكد وجود مرض او اعاقه.