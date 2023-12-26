حمل الكشوفات دلوقتي .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر منصة مظلتي

الكثير من الأشخاص العراقيين يبحثون عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ٢٠٢٣، وقد وضعت وزاره الشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط للاستفادة من هذا الدعم، حيث تقدم أكثر من ٣٠٠ الف مواطن عراقي للاستفادة من تلك الرعاية الاجتماعية، ويمكن توضيح الشروط في هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزاره الشؤون الاجتماعية العراقية رابط يستطيع من خلاله المستفيدين معرفه عناوين المساعدات الاجتماعية إلكترونيا وذلك عن طريق الاتي :

اولا الدخول على موقع مظلتي، من هنا.

ثانيا اختيار خدمه الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

ثالثا الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية

رابعا ينبغي تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة الاخيرة

خامسا ستظهر قائمه بأسماء المستفيدين

سادساً يقم المستفيد بتنزيل القائمة والبحث عن اسمه في القائمة، ومن خلال موقع مظلتي يمكن معرفه أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تمنح للفقراء والمساكين، والمحتاجين من الشعب العراقي.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

هناك شروط لازمة للاستفادة من هذا الدعم، منها: