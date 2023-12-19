اتفرج على التركي براحتك .. تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان بحلقاته الجديدة 2024

قناه الفجر الجزائرية تتميز بعدة مميزات من بينها أنها تعرض المسلسلات التاريخية، مثل قيامة عثمان والمسلسلات التركية الجديدة، والعديد من الناس يبحثون عن تردد قناة الفجر الجزائرية باستمرار وبصورة متواصلة، وتجدر الإشارة بأنها تعتبر تلك القناة من أحب القنوات الفضائية للمتابعين الذين يحبون هذا المحتوي التركي، ويظلوا يبحثون عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناه الفجر الجزائرية تعرض المسلسل التاريخي، المؤسس عثمان، وكذلك مسلسل عمر الفاروق، علاوًة على مسلسل الامام حنبل، وأيضًا مسلسل باب الحارة جميع الأجزاء، بالإضافة إلى مسلسل صلاح الدين الايوبي محرر القدس كل هذا واكثر على قناه الفجر الجزائرية، كما أن تلك القناة تكون ممتعة للغاية، وتقدم محتوى ترفيهي وثقافي، يمكن للمشاهد متابعتها بجودة عالية، وفيما يلي تردد تلك القناة:

التردد: 11034

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تهتم القناة ببث محتوى تركي، وتجدر الإشارة أنها وقفت فترة، ثم تم تغيير التردد وأعادت البث من جديد على النايل سات القمر الصناعي، كذلك أنها قد بدأت ببث محتواها عام 2015، ونجحت في تقديم كل جديد، ودائما في نجاح، لأنها تعرض جميع المسلسلات الجديدة والدراما التاريخية، وتستطيع القيام بضبط هذه القناة بسهولة باتباع الآتي: