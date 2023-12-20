“الحكومة المغربية” تُعلن موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024

موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024، يتساءل الكثير من الأفراد داخل الدولة المغربية عن العطلات التي يتم منحها إلى المواطنين خلال العام القادم 2024، حيث تعد العطلات مصدرًا للراحة بالنسبة إلى الجميع داخل الدولة سواء العاملين أو الطلاب، فهي تمنحهم الراحة التامة لكي يتم مواصلة النشاط في العمل أو الدراسة.

موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024

يوجد عدد كبير من العطلات الرسمية التي يتم منحها داخل الدولة المغربية لكي يتم الاستمتاع بالأوقات الخاصة بها من قبل الأفراد، والتي تكون كما يلي:

يوم 21 يناير إجازة منتصف السنة الدراسية وتظل إلى يوم 28 من الشهر ذاته.

يوم 13 مارس الإجازة البينية حتى يوم 18 من الشهر ذاته

28 أبريل اجازه البنية الرابعة

2 مايو حتى 8 من الشهر ذاته اجازة عيد الفطر المبارك.

1 أغسطس، حتى يوم 7 من الشهر ذاته إجازة عيد الأضحى المبارك.

27 أغسطس إجازة رأس السنة الهجرية

6 نوفمبر تبدأ عطلة المسيرة الخضراء

18 نوفمبر اجازة عيد الاستقلال.

العطلات المؤقتة داخل المغرب

يوجد أيضًا عدد من العطلات المؤقتة المتاحة داخل الدولة، وهي كما يلي:

السبت والأحد تبدأ إجازة نهاية الأسبوع.

يوم 3 من أكتوبر 2024 إجازة الفصل الدراسي الأول.

يوم 16 يناير 2025 إجازة الفصل الدراسي الثاني.

ختاماً لموضوعنا موعد الاجازات والعطلات الرسمية في المغرب 2024، فقد وضحنا لكم جميع العطلات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية بالتفصيل مبينين الأيام الاسبوعية والتاريخ الميلادي.