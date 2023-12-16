“هنا” خطوات الاستعلام عن لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم بالمغرب 2023/2024 

لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم بالمغرب 2023/2024، يريد عدد كبير من الأفراد داخل الدولة المغربية بالتعرف على المقبولين داخل المباراة التعليمية التي تم إقامتها لدى وزارة التعليم المغربية، حيث تم إتاحة تلك المسابقة إلى جميع الخريجين الذين يرغبون في الالتحاق بالقطاع التربوي من خلال تنظيم عدد من الاختبارات التي يلزم النجاح فيها.

لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم بالمغرب

تعتبر مسابقة مباراة التعليم من أهم المسابقات التي خضع إليها عدد كبير من المعلمين، حيث إن من المتوقع أن يتم الإعلان عن أولئك المقبولين في المسابقات خلال الساعات القادمة، حيث يتم التعرف عليهم من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة التهذيب الوطني. اختر زر نتائج مباراة التعليم الأولية. سوف تجد كافة القوائم الخاصة بأسماء المختارين في تلك الاختبارات. عند الإعلان عن النتيجة يتم وصول رسالة إليك تضم المقبولين.

مباراة التعليم داخل المغرب

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم داخل المغرب قامت بنشر قائمة المترشحين إلى القبول في تلك المباراة خلال يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث وضعت عدد من الشروط لقبول المستحق منهم، والتي تكون كما يلي:

يكون المتقدم مغربي الجنسية.

لا يزيد العمر عن الـ 30 عامًا.

التمتع بالحقوق المدنية داخل الدولة.

عدم إصدار أي حكم جنائي ضده.

ختاماً لموضوعنا لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم بالمغرب 2024، فقد وضحنا لكم التفاصيل الشاملة حول مبادرة التعليم.