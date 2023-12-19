اعرف امتى .. موعد زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين لعام 2024

مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتساءلون عن مواعيد نزول رواتب المتقاعدين وهذا بعد ما طرأ من تغيير في مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وبعدما أقرت الوزارة بأن تزيد المرتبات عما كانت عليه من قبل، وكذلك تغيير مواعيد صرفها، وكان المسبب لهذا الاختلاف الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولأجل تواجد الكثير من المشكلات في التقويم المالي والإداري، وجدت زيادة في الكثير من الرواتب ونقص كبير في الأموال الحكومية، وكان ذلك من أهم أسباب التأخير في استلام المعاشات وصرفها، وسوف نقوم بتوضيح مواعيد صرف المعاشات.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالتساؤل عن ميعاد اصدار رواتب المتقاعدين عن العمل، وعند ازدياد أعداد المتسائلين عن ميعاد وتاريخ صرف رواتب المتقاعدين، ومما يجدر ذكره أنه أعلن بواسطة وزارة المالية العراقية ذلك أنه تم إيقاف الزيادة بشكل رسمي من قبل وزارة المالية في دولة العراق لقلة السيولة النقدية في ولو العراق، كما أوضحت أن ميعاد الصرف سيكون في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي لعام 2023م، ويتم الصرف لكل المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية بتوضيح أنه لا يوجد زيادة بهذه الرواتب المخصصة للمتقاعدين، كما أوضحت أنها حاولت كثيرًا، حتى تمام التعامل مع هذا الموقف، لموازنة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين مع التكاليف الخاصة بالمعيشة وأيضاً ارتفاع الأسعار، وقامت الوزارة كذلك بإعلان محاولتها في تقليل أعباء الحياة على المواطنين و العبء الصادر عنها على وجه الخصوص، وبالفعل تنتظر اللجنة المالية توفر سيولة مالية، خصوصاً بعد هذه الأزمة المريرة التي تواجه الدولة بسبب أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، وحتى تتمكن الوزارة المالية من أن توجه الدينار العراقي من جهة أخرى، وسوف يستطيع المواطنون أن يصرفوا رواتب المتقاعدين باليوم الموافق السادس والعشرين من ديسمبر الجاري لعام 2023م.