يلا بسرعة استفيد بالخصومات .. عروض بيم لشهر ديسمبر بمناسبة نهاية العام 2023

مع زيادة الأسعار كثيراً في الفترة الأخيرة، لجأ العديد من المواطنين إلى البحث عن العروض و التخفيضات التي تعرضها هايبر ماركت، بحيث يتمكنون من أن يحصلوا على المنتجات الغذائية بأقل الأسعار والتكاليف، ومن ضمن هذه الهايبر، هايبر بيم والذي يعد معروفاً للغاية في مصر، حيث تتوافر فيه كل السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبعروض مميزة خصوصاً في فترات الأعياد والمناسبات، وفي الوقت الحالي قام الهايبر بالإعلان عن توافر عروض جديدة على السلع الغذائية مع اقتراب نهاية العام الحالي 2023، وإليكم العروض التي قدمها هايبر ماركت في السطور الآتية.

عروض بيم لشهر ديسمبر

لقد قام الهايبر ماركت بتقديم الكثير من العروض التي يتاح لجميع المواطنين الاستفادة منها على كافة المنتجات الخاصة بالمنزل، خصوصاً في ظل الظروف التي تواجه كافة المواطنين حول العالم بسبب زيادة الأسعار، ويمكن الهايبر لجميع المواطنين شراء المستلزمات التي يحتاجونها في المنزل بكل يسر وسهولة و من دون الحاجة إلى الإنتظار، وعليه فإن عروض شهر ديسمبر 2023 سوف تكون على النحو الآتي:

كريم الشوكولاتة ستمائة جرام وسعره مائة وسبعة عشر جنيهًا مصرياً.

زيت دوار الشمس بحجم سبعمائة مل وسعره سبعة وثلاثون جنيها مصرياً.

شاي ليبتون ربع مائة جرام، بتكلفة تسعة وتسعين جنيهًا مصرياً.

كما يوجد داخل الهايبر ماركت الكثير من العروض -على المنتجات الغذائية- لا تنتهي، والتي يستطيع كافة المواطنين الاستفادة منها بالقدر الذي يرغبونه.

خصومات بيم للحفاضات والمنظفات

قامت شركة بيم بتقديم الكثير من العروض التي تحتوي جميع المنتجات الخاصة بالمنزل، ومن ضمنها المنتجات الخاصة بالمنظفات، تتوفر العديد من العروض على الحفاضات والمنظفات مثل: