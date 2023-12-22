“ألحق سجل” خطوات التسجيل في منفعة كبار السن 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

كيفية التسجيل في منفعة كبار السن، تعد تلك المنحة أحد المنح المالية التي يتم تقديمها داخل سلطنة عمان إلى جميع كبار السن الذين لم يتمكنوا من العمل للحصول على دخل شهري، حيث يتم تقديمها من قبل صندوق الحماية الاجتماعية العماني لكي يقوموا بمواجهة الحياة بشكل جيد دون أي مشكلة، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على الطريقة التي تساعد في التسجيل داخل هذا البرنامج.

كيفية التسجيل في منفعة كبار السن

يلجأ الكثير من كبار السن داخل سلطنة عمان إلى منحة منفعة كبار السن المقدمة من قبل الصندوق الخاص بالحماية الاجتماعية، حيث إنها تقدم دعم مالي بشكل شهري لكي يتم التمكن من سد كافة الاحتياجات اليومية، أما بالنسبة إلى الطريقة التي تساعد في التقديم إلى تلك المنحة تكون من خلال الآتي:

ادخل إلى موقع الصندوق الخاص بالحماية الاجتماعية داخل عمان من خلال الضغط هنا . قم بتسجيل دخولك في الموقع. اضغط على زر التأكيد. انقر على زر منافع الحماية الاجتماعية الظاهرة على الصفحة الرئيسية. ومن ثم اضغط على زر منافع كبار السن. اضغط على زر التسجيل وقم بكتابة البيانات المطلوبة ومن ثم اضغط على زر التقديم.

شروط الحصول على منفعة كبار السن

أتاح صندوق الحماية داخل عمان عدد من الشروط الواجب نفاذها لتمكن من التسجيل في المنحة، والتي تكون كما يلي:

يكون المتقدم عماني الجنسية.

يقيم دائمًا داخل أراضي السلطنة.

أن يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر.

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