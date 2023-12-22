“كلها أيام وهتقبضوا” موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن لشهر ديسمبر 2023

موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن، يتساءل البعض عن موعد صرف الضمان الاجتماعي داخل دولة اليمن حيث يكون الهدف من هذا الضمان العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل على تحسين مستويات المعيشة لدى جميع المواطنين داخل الدولة، لذلك يتم تقديم هذا الضمان إلى الفئات المستحقة وفقًا لعدد من الشروط المتنوعة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن

يعرف أن الضمان الاجتماعي الذي يتم منحه إلى الفئات المستحقة داخل دولة اليمن من أهم المنح المالية التي يتم تقديمها إلى الأفراد داخل الدولة، حيث إنها تساعدهم على مواجهة الحياة الصعبة بسهولة دون المعاناة من ضغط ظروف المعيشة.

فمن المعروف أن هذا الضمان سوف يتم صرفه خلال يوم الـ 20 من كل شهر ميلادي، أي أنه سوف يصرف خلال 20 ديسمبر القادم إلى جميع المستحقين.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي في اليمن

أما بالنسبة إلى الشروط التي تساعد في الحصول على هذا الضمان الإجتماعي تكون كما يلي:

أن يكون المتقدم إلى الضمان من أصل يمني.

يلزم أن يكون المتقدم أيضَا من الفئات التي تستحق أن تحصل على هذا الدعم.

عدم تمكنه من الحصول على راتباً آخر من جهة أخرى.

عدم امتلاك أي ممتلكات خاصة تقوم بتوفير دخل له

ختاماً لموضوعنا موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن، فقد وضحنا جميع التفاصيل والشروط اللازمة للتقديم دعم الضمان الاجتماعي.