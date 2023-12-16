رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الصحية والأماكن التي حددت لعلاجهم

تم الإعلان عن الأسر المشمولة بالرعاية الصحية، والتي بلغ عددها 99 ألف أسرة طبقا لما أعلنته وزارة العمل والشئون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، كما يضمن القانون الذي وضع للرعاية الاجتماعية شمول الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية بجميع خِدْمَات وزارة الصحة العراقية، بما في ذلك إجراء الكثير من العمليات الجراحية في الأجنحة الخاصة، وإجراء المعاينات المجانية للمرضى، واستلام العلاج المجاني، ومن خلال الأسطر التالية نبين الأماكن التي جهزت من قبل الوزارة لاستقبال المرضى، ورابط الاستعلام عن الأسماء.

الوحدات المشمولة بتقديم العلاج والمعاينة المجانية

تقدم وزارة الصحة مجموعة كبيرة من المستشفيات والعيادات التي يتم فيها معالجة المرضى، وقامت أيضا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الأكثر فقرًا من خلال شمول هذه الأسر بقانون الضمان الصحي، ستتمكن من الحصول على خِدْمَات صحية عالية الجودة دون الحاجة إلى دفع تكاليف باهظة، وفيما يلي نبين الأماكن التي قامت الوزارة بتحديدها لمعالجة المرضى.

الأجنحة الخاصة في المستشفيات

وضعت الوزارة العديد من المستشفيات الموزعة جغرافيًا على جميع محافظات العراق تقريبًا، وهي مجهزة لتلقي المرضى العلاج بداخلها وبيان هذه المستشفيات كالتالي:

مستشفى ابن سينا التدريبي. مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب. مستشفى الشهيد غازي الحريري بمدينة الطب. مستشفى أطفال العلوية التعليمي. مستشفى العلوية للولادة التعليمي. مستشفى الكندي التعليمي. مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية التعليمي. مستشفى ابن الهيثم للعيون. مستشفى ابن البيطار. مستشفى الكرخ للولادة.

العيادات الطبية الشعبية

العيادات المجهزة لفحص المرضى مجانا بيانها كالتالي:

عيادة الصدر الطبية الشعبية الثانية. عيادة الصليخ الطبية الشعبية. عيادة الإسكان الطبية الشعبية. عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية.

العيادات التخصصية في المستشفيات

بيان العيادات التخصصية في المستشفات كالتالي:

مستشفى اليرموك التعليمي مستشفى الكندي التعليمي مستشفى بغداد التعليمي مدينة الطب

العيادات الاستشارية في المستشفيات

بيان العيادات الاستشارية في المستشفيات كالتالي:

مستشفى العلوية التعليمي مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية المركز الوطني لطب الأسنان في شارع الربيعي المركز الطبي الاستشاري في اليرموك

ولكن من أجل ضمان وصول هذه الأسر إلى الخِدْمَات الصحية بشكل كامل، لابد أن تكون المعلومات حول كيفية الوصول لهذه الخِدْمَات متاحة بسهولة، والتي وفرتها الوزارة من خلال منصتها حيث يمكن الاستعلام عن المشمولين من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك.