بعد ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت، يهتم عدد كبير من الأفراد بالتعرف على الأسعار التي يتوصل إليها الحديد والأسمنت بشكل يومًا، حيث إن تلك المواد هي أهم المواد الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في البناء بشكل كامل ولا يمكن أن يتم الاستغناء عنها بشكل نهائي، لذلك من خلال مقالنا نعرض عليكم أهم الأسعار الخاصة بهذه المواد والتي تم التوصل إليها خلال اليوم وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

أسعار الحديد والأسمنت

يتساءل بعض الأفراد الذين يقومون بالبناء عن أسعار الحديد بالإضافة إلى الأسمنت أيضًا بشكل يومي حيث تختلف الأسعار الخاصة بهم حسب النوع التابع إليهم، وتكون الأسعار الخاصة بالحديد كما يلي:

طن الحديد الاستثماري وصل إلى 38738 جنيه.

طن حديد عز وصل إلى 40641 جنيه.

طن حديد عشري وصل إلى 34500 جنيه.

طن حديد بشاى وصل إلى 33500 جنيه.

طن حديد الجيوشي وصل إلى 33500 جنيه أيضًا.

طن حديد المصريين وصل إلى 35000 جنيه.

طن حديد المراكبي وصل إلى 33500 جنيه.

طن حديد الجارحى وصل إلى 33500 جنيه.

سعر الأسمنت

أما بالنسبة إلى أسعار الأسمنت المختلفة تكون كما يلي:

طن الاسمنت الرمادي وصل إلى 2302 جنيه.

طن أسمنت النصر وصل إلى 1700 جنيه.

طن أسمنت المخصوص وصل إلى 1700 جنيه.

طن أسمنت المسلح وصل إلى 1750 جنيه.

طن أسمنت وادي النيل إلى 1680 جنيه.

طن أسمنت طرة وحلوان وصل إلى 1710 جنيه.

ختاماً لموضوعنا اسعار الحديد والاسمنت، فمن المعروف ان الاسعار تختلف من يوم إلى آخر لذلك نوضح لكم متابعينا كافة الاسعار الموجود بالأسواق التجارية.