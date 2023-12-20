استعلم الآن.. نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم والشروط المطلوبة للتقديم

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، يبحث عدد من الأفراد عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم حيث إن تلك المباراة يتم التقديم إليها بغرض التوظيف داخل وزارة التعليم المغربية، من خلال الوصول إلى مرحلة النتيجة بعد الخضوع إلى عدد من الاختبارات والشروط الأخرى لتتمكن من الحصول على موافقة الوزارة على هدف التوظيف، ومن خلال مقالنا نذكر أهم الطرق التي تساعد في الاستعلام عن تلك الوظائف، بالإضافة إلى أهم شروط القبول فيها بشكل مفصل.

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم

الجدير بالذكر أن تم الإعلان عن النتائج التي تتعلق بمباراة التوظيف لدى وزارة التربية الوطنية المغربية خلال يوم الـ 13 من الشهر الجاري، حيث يمكن أن يتم الإعلان عن هذه النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع التوظيف الذي يتبع وزارة التربية الوطنية المغربية .

قم بتسجيل كافة معلوماتك الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

انقر على زر النتيجة وسوف تحصل على النتيجة الخاصة بك بشكل مباشر.

شروط التقديم إلى مباراة التعليم

لكي يتم التمكن من التقديم على تلك المباراة المنظمة داخل دولة المغرب بغرض توظيف الخريجين في مجال العمل التعليمي يوجد عدد من الشروط التي يلزم نفاذها والتي تكون كما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المغربية.

عدم تجاوز العمر عن الـ 30 عامًا.

التمتع بكافة الحقوق الوطنية المدنية.

عدم إصدار قرار بالإدانة ضد المتقدم.

التمتع باللياقة البدنية والصحية أيضًا.

عدم الارتباط بعمل آخر

امتلاك الشهادات الدراسية التي تؤهله إلى هذا العمل.

بذلك نكون قد وضحنا لكم التفاصيل الكاملة حول موضوعنا نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، من حيث النتائج وابرز الشروط.